Facciamo largo ai vestiti oro per le Feste, tendenza imperativa della moda inverno 2025 e anche dei look che sfoggeremo tra Natale e Capodanno. La tradizione chiama (insieme agli immancabili vestiti rossi, naturalmente), questo è poco ma sicuro. Tuttavia, c’è da aggiungere che piccoli e grandi brand della moda non si sono fatti trovare impreparati. L’ispirazione – concediamocelo questa volta, per sognare proprio in grande! – arriva dalle passerelle delle sfilate moda autunno-inverno 2024-2025, a cui abbiamo guardato con estasi e meraviglia sognando il momento opportuno per sfoggiare anche noi (in modo più pratico e democratico) i vestiti oro più chic. Pronta a brillare?

La tendenza oro dalle sfilate autunno-inverno 2024-2025

Ti invitiamo a prendere ispirazione dalle passerelle per un motivo ben specifico, ovvero osservare come il colore oro trovi declinazione attraverso più materiali e tessuti. Dire “vestiti oro per le Feste” fa pensare solo ed esclusivamente alle paillettes, ma così non è. Non mancano, ovviamente, i vestiti di paillettes dorate tra le tendenze moda inverno 2025: la dimostrazione è sotto i nostri stessi occhi in passerella da Gucci, la maison che ci fa sognare con il minidress oro per eccellenza. Tuttavia, guardando anche Dior e Luisa Spagnoli potrai renderti conto che questa tendenza passa anche per lustrini, frange e abiti in maglia con fili dorati. Un vero tripudio di luce!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dior autunno-inverno 2024/2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli autunno-inverno 2024/2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2024/2025

Shopping: i vestiti oro per le Feste da comprare ora

E ora, spazio agli acquisti! In quale di questi vestiti oro per le Feste ti stai già immaginando? La moda inverno 2025 ti esorta a spaziare, ancora una volta, tra più materiali e tessuti. Abbiamo incluso il raso, la pelle effetto-metallizzato, le paillettes, i glitter, le finiture laminate. Quanto alla vestibilità e i tagli sartoriali degli abiti proposti, spaziamo dalle silhouette morbide a quelle più aderenti. Dai vestiti monospalla a quelli a maniche lunghe, così come dai minidress più audaci agli abiti lunghi perfetti per i look da sera. Non ti resta che individuare il tuo e, infine, brillare!

Abito monospalla dorato, Lauren Ralph Lauren, su Zalando (€399,99)

Minidress di paillettes, Rixo, su MyTheresa (in sconto a €192)

Con applicazione di filo metallizzato, Zara (€29,95)

Con rifiniture oro e spalline imbottite, H&M (€25,99)

In viscosa e con paillettes dorate, Fabiana Filippi (€990)

Minidress con frange di paillettes, Twinset (€340)

Abito lungo con scollo all’americana, Marella (€199)



In tessuto fluido laminato con lavorazione plissè, Momonì (€390)

Con fiocchetto frontale e paillettes, Rotate, su MyTheresa (in sconto a €217)



Abito monospalla drappeggiato, Diane Von Furstenberg (€440)

