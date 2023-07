Leone: la tua casa ideale

Dimmi di che segno sei e ti dirò che casa avrai: le stelle influenzano le nostre scelte di arredo più di quanto pensiamo.

Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché?

La risposta è nelle stelle. Dall’Ariete ai Pesci, ecco uno speciale (e divertente) Zodiaco domestico.

L’arredamento

I Leone non badano a spese per arredare la casa e l’eccesso caratterizza la scelta degli oggetti, che hanno sempre un qualcosa in più: ricchezza nei particolari, materiali preziosi, colori forti e contrasti di stili.

Ci sono, naturalmente, diversi livelli di ”eccesso leonino”, perciò esistono anche abitazioni del Leone sobrie, più normali, dove però non manca un pezzo forte, di richiamo, che cattura l’attenzione.

Il consiglio

La profusione di cose porta le case dei Leone a essere troppo piene, senza spazi vuoti o pause per respirare.

Un minimo di sobrietà, il lasciare qualche centimetro libero, sarebbe utile per ristabilire l’equilibrio tra vuoto e pieno.

Da evitare

Le case con stanze rivolte a nord, dove entra una luce fredda.

E quelle ai piani bassi, che, ai nativi, danno un senso di claustrofobia.

