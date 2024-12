È il colore della fortuna e della prosperità, tutto ciò che desideriamo per il nuovo anno in arrivo. Ma come abbinare il rosso a Natale e Capodanno? Tutto dipenderà molto dall’occasione d’uso, durante le Feste è cosa buona e giusta lasciarci andare a piccoli accenti cromatici o sfruttare l’opportunità per sperimentare il rosso in chiave total look (sì, anche indossare il rosso da testa a piedi ha il suo perché!). A guidarti nello styling delle tue prossime mise da giorno e da sera sono come sempre le it-girls, dai cui look da street style sarà facilissimo attingere. Vediamoli uno ad uno.

Come abbinare il rosso a Natale? Con il velluto, ça va sans dire

Il velluto rosso è straordinariamente charmant. Elegante, sensuale, ha quell’allure borghese che fa sembrare lussuoso qualsiasi look (provare per credere). Puoi scegliere di sperimentarlo attraverso un abito corto o lungo, oppure indossando una giacca con colletto stondato. Se hai voglia di osare, abbina pantaloni rosso corallo per un look natalizio più che mai. In alternativa, punta sul nero o sul burgundy, tonalità più scure con cui sarà impossibile sbagliare (e altrettanto impossibile non sentirsi chic).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Un solo e unico tocco di rosso? Vada per il cappotto

Vestirsi di rosso con un solo accento. Insomma, con una sola e unica mossa (tattica). Il cappotto viene in tuo aiuto, ed è perfetto specialmente se il look è destinato a una passeggiata in città tra le luci di Natale. Una mise che vuole sì essere festiva, ma neppure troppo: a vedere il look street style proposto in foto sotto, viene voglia di replicarlo sempre. E ben venga farlo, specialmente con una camicia o una blusa bianca morbida e fluttuante, a cui andremo ad abbinare una maxi gonna con ballerine effetto-metallizzato e borsa animalier.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare il rosso a Natale… in chiave total look

Indossare il rosso da testa a piedi? Si può, e si può riuscire nell’impresa (tutt’altro che titanica) anche in modo egregio. Ce lo dimostra questo look, in cui il cappottino rosso scampanato è perfettamente coordinato con collant e ballerine Mary Jane tono su tono. C’è di più! Abbinati in modo assolutamente impeccabili sono anche la borsa di pelle a spalla, i guanti e il cerchietto bombato. Total red, con sconfinato bon ton. Chapeau.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Natale casual chic, con gonna rossa plissettata e maglioncino

Chi dice che i look di Natale e Capodanno non possano essere eleganti e al tempo stesso versatili? Non c’è nulla di più bello e confortante dell’avere a disposizione capi pratici, oltre che esteticamente belli. È il caso della gonna midi in plissé, che – se scelta di colore rosso – risulta essere l’opzione perfetta per le mise festive. Puoi abbinarci un maglioncino a collo alto della stessa nuance, oppure di una tonalità di rosso differente. Quanto alle scarpe, sì alle mule preziose. Ma con il freddo di questa stagione, pronunciamo un gran sì anche a stivali e cuissardes.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il look di Natale con un twist urban

E se nel tuo animo c’è una coolness che aspetta solo di essere espressa? Nella moda tutto è concesso. E l’idea per canalizzare la tua voglia di grinta e personalità non può che trovare spazio in questo look street style che al classico vestito lungo rosso abbina stivali in pelle nera dalla punta squadrata. La suola in gomma rende bene l’idea della coolness, stemperando il romanticismo dell’abito in tulle. Pronta per le Feste, con un twist urban che non ci dispiace affatto!

Foto Launchmetrics/Spotlight

