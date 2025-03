Come vestirsi a marzo, mese il cui clima è una continua variabile? Stare dietro a tutti i look necessari – da mattina a sera – può risultare leggermente confusionario, ma a venirci in aiuto sono le cool kids dello street style, che durante le fashion week appena concluse ci hanno dispensato le ultime tendenze moda primavera 2025 da cui prendere subito spunto. I loro look sono fonte di ispirazione per vestirci al meglio anche durante la mezza stagione. Qualche anticipazione? I cappotti fanno spazio alle giacche, i collant lasciano la scena ai calzini, i maglioncini pesanti si fanno da parte a favore delle camicie…

Come vestirsi a marzo: pantaloni in denim e giacca bomber

Con l’arrivo delle prime giornate miti, i cappotti pesanti iniziano a reclamare di nuovo il proprio spazio nel guardaroba. Il cambio stagione fa ben intuire che il loro tempo sta volgendo al termine (per ora), mentre riemerge la necessità di sfoggiare le giacche primaverili. Prima tra tutte, la giacca bomber. Puoi sceglierla colorata, non per forza in una nuance basic. E puoi preferirla sia con cerniera sia con bottoni frontali. Come indossarla? Ovviamente non solo in chiave sportiva, con leggings o joggers. Sentiti libera di uscire fuori dalla comfort zone, sfoggiando la giacca bomber anche con gonne con plissè, abiti scamiciati e – ovviamente – i tuoi jeans preferiti.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Camicia bianca, blazer (pesante)… e pantaloni animalier!

La spensieratezza primaverile passa anche per i pantaloni stampati, in particolar modo quelli animalier. Che ora, finalmente, possono essere completamente protagonisti dei tuoi look senza essere parzialmente eclissati da giubbini e cappotti. La guida allo styling è più semplice che mai: le tendenze moda primavera 2025 ci invitano ad abbinare i pantaloni leopardati con una semplicissima T-shirt bianca, sulla quale andremo strategicamente a stratificare un blazer più pesante. Con gli accessori giusti – borsa e occhiali da sole – il look è completo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Jeans, capospalla in pelle e camicia a righe

Dopo l’animalier, lo street style ci esorta a sfoggiare anche la tendenza righe. E lo fa con una camicia – un capo cult nel guardaroba femminile – che trova spazio in questo look sopra un trench di pelle nella nuance cioccolato. I jeans a sigaretta e le ballerine colorate completano la mise, rendendola a tratti urban e a tratti chic e romantica. Quando la primavera sarà arrivata del tutto, potrai sostituire il trench di pelle con una variante più fresca e leggera.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a marzo: il trench a quadri

Chi ha detto che quando si parla di trench si debba pensare solo e unicamente alla versione color cammello? Concediti una licenza poetica, perché anche il trench a quadri merita tutta l’attenzione necessaria nel tuo guardaroba. Il segreto per indossarlo (bene) è non esagerare con il mix & match di stampe e fantasie: meglio una strada più minimalista. Come ad esempio questo look street style da cui ti invitiamo a prendere ispirazione: jeans, camicia scura, sneakers e capospalla a quadri. Voilà.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La minigonna con calzini di lana e mocassini

Che il coraggio di metter (già) via i collant sia con te! Lodiamo le it-girls dello street style per la loro audacia. Questa proposta chiama in causa lo styling della minigonna a pieghe, che puoi tranquillamente sostituire con una gonna al ginocchio. A rinforzare il mood collegiale di questa mise è anche il maglioncino a rombi con la camicia, perfettamente connesso con l’interpretazione preppy della tendenza scarpe: mocassini e calzini pesanti. La scelta perfetta per il transition style di marzo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

