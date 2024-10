Tra i colori di tendenza della moda autunno-inverno 2024-2025 trionfa il bordeaux. Caldo, energico, vibrante nonostante la sfumatura dark che lo classifica come una tonalità un po’ più scura del solito rosso. Ma come indossarlo e – soprattutto – come far sì che sia valorizzato attraverso i nostri look? A fornirti non una bensì cinque risposte è lo street style internazionale. Da New York a Parigi, passando per Londra e Milano, abbiamo selezionato 5 idee moda da cui trarre subito ispirazione.

Come abbinare il vestito lungo bordeaux?

Un abito lungo e un blazer, niente di più. Il minimalismo fa da regola aurea in questo look street style da cui ti invitiamo a prendere ispirazione. Una fragrante tonalità di bordeaux (quasi tendente alla nuance biscotto!) è protagonista della mise, accompagnata dal nero del blazer. Prendi spunto e offriti la possibilità di sfoggiare il vestito bordeaux lungo anche sotto un morbido cappotto color cammello o un capospalla a quadri e in lana. Per un accento prezioso, aggiungi il colore oro: dai gioielli al manico di una borsa incredibilmente chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare marrone e bordeaux?

E se volessimo creare un abbinamento tra il colore bordeaux e il marrone, come procedere senza cadute di stile? Ci pensa di nuovo lo street style a prova di tendenze moda autunno-inverno 2024-2025 a darci l’ispirazione per il nostro prossimo look. La maxi camicia oversize color bordeaux trova spazio sopra un ensemble che fa del color cioccolato il suo alleato, composto da pantaloni con le pinces a vita alta e camicia tono su tono. Dulcis in fundo, i mocassini bordeaux per richiamare cromaticamente (e meravigliosamente) la camicia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare la giacca bordeaux?

Classica o asimmetrica (come questa in foto), in pelle o in denim colorato, la giacca bordeaux è il must-have della moda autunno-inverno 2024-2025. D’altronde, un’altra nuance più perfetta per questa stagione quale potrebbe mai essere? Il look street style che ti proponiamo qui punta sull’abbinamento di questo pratico passepartout con i pantaloni neri (grande classico del guardaroba femminile). Non plus ultra è l’aggiunta dei mocassini con la zeppa portati con i calzini bianchi a contrasto. Cool, ma anche chic!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Focus sugli accessori: scarpe e borse

Come abbinare il colore bordeaux con piccoli accenti? Risposta semplice: giocando con scarpe e accessori. La moda autunno-inverno 2024-2025 dice sì alle borse iconiche, come la Lady Dior in versione burgundy. Borse da sogno che possiamo sempre noleggiare, o dalle quali possiamo trarre semplicemente ispirazione in fatto di forma e colore. Per completare il tuo look al meglio (specialmente lo styling di un impeccabile tailleur grigio con camicia bianca!), non dimenticare quanto affascinanti siano le slingback e décolletées bordeaux.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Abbinamenti in chiave total look

Vuoi vestire bordeaux dalla testa ai piedi? Certo che puoi. Lo street style ci insegna, ancora una volta, a dosare colori e texture. Da questa mise (in foto sotto), puoi notare come tessuti e materiali diversi conferiscano al colore in questione dei risultati completamente differenti. Torna protagonista la giacca di pelle, da sfoggiare insieme alla gonna con spacco e gli stivaletti neri. È solo un’idea, ovviamente: sentiti libera di giocare e sperimentare nell’uso di questo colore, anche con pantaloni e felpe.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Shopping: i cappotti da comprare ora