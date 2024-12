I vestiti rossi sono meravigliosi, ma quest’anno desideri qualcosa di diverso. Bene, cosa indossare a Natale se non proprio uno di questi 5 look? Abbiamo selezionato per te 5 idee moda da apprendere con grande semplicità, perché tu possa sfoggiarle con estrema nonchalance. Il punto a loro favore? Sono look che potrai indossare anche dopo le Feste, e non solo a Natale e Capodanno. Vedere per credere: sono un concentrato di tendenze moda inverno 2025, a cui sarà impossibile dire di no quando arriverà gennaio.

Cosa indossare a Natale: il black & white con accenti di rosso

Nelle fondamenta dello stile femminile, il black & white ricopre senz’altro un posto d’onore. La regola base del minimalismo si appropria dell’eleganza del bianco in abbinamento col nero e, in occasione delle festività, si concede anche un pizzico di tradizione. Come? Attraverso accenti di rosso, il colore natalizio per eccellenza. Questo look che ti proponiamo ti invita a reinterpretare la gonna rossa a pois, insieme a una camicia bianca, un corpetto rosso (sostituiscilo con gilet per maggiore comfort e praticità), décolletées cromaticamente en pendant, e un capotto nero. Classico ed elegante. Semplicemente, Wow.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Look di Natale: total black e accessori oro, per essere elegantissima

Non fartene un cruccio! Se sei solita indossare il colore nero e se (soprattutto) nel colore nero ti senti particolarmente elegante e a tuo agio, va benissimo così. Anche durante le festività potrai avvalerti dell’eleganza in total black. Come enfatizzare il risultato finale, te lo svela questo look street style: con un accento oro o argento, conferito da gioielli e accessori. Una borsa o una clutch, magari dei bracciali bangle particolarmente oversize, o degli orecchini preziosi. A te la scelta.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le paillettes rosse (sì, anche di giorno!)

Cosa indossare a Natale per sentirti glamour al massimo? Ma sì, dai, (almeno) durante le festività concediti una sferzata di brio indossando le paillettes anche di giorno! Puoi riuscirci meravigliosamente prediligendo un abito o una tuta jumpsuit completamente tempestato di paillettes rosse, oppure (se proprio vuoi scendere a compromessi con il glamour al 100%) optare per un top o una gonna sbrilluccicante a contrasto con colori neutri.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Cosa indossare a Natale: le fantasie inaspettate

Se il rosso in formula total look ti ha un po’ annoiata, offriti l’opportunità di sperimentarlo come co-protagonista di fantasie inaspettate. Pattern astratti, quadri, tartan, ma anche stampe dal languore vintage e un po rétro sono soluzioni validissime per i tuoi look delle Feste. Potrai impreziosire la mise bilanciando il tutto con gioielli minimali, perfetti se le fantasie da te scelte rubano (da sé) tutta la scena. Attenzione solo a non mixare più pattern insieme senza rispettare criteri validi: less is more, il mantra del minimalismo non sbaglia mai.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Denim e oro: casual ma anche chic!

Hai un animo urban, perché rinunciarci proprio nel momento in cui puoi canalizzarlo al massimo nell’eleganza? Anche il denim risponde a modo proprio alla domanda “cosa indossare a Natale”. La risposta è qui sotto i nostri occhi, in un ensemble che mette in gioco la gonna a tubino insieme a un crop top e una camicia oversize. Conditio sine qua non del look è l’accento metallizzato color oro, conferito dagli stivali con la zeppa che ogni donna (dal cuore fashionista, ovvio!) adorerebbe sfoggiare almeno una volta all’anno. E quale occasione migliore, allora, se non proprio le Feste?

Foto Launchmetrics/Spotlight