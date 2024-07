Sandali chunky? Sì, grazie. Dobbiamo confessare: noi ci siamo schierate a loro favore, e non solo perché si tratta di un’indiscussa tendenza scarpe della moda estate 2024. Sono pratici, confortevoli e molto spesso reinterpretati in chiave molto lussuosa anche dalle grandi maison (leggi anche: i sandali chunky di Chanel sono divini!). Ad ogni modo, lo street style li ha già approvati a sua volta, e i 5 look street style che ti proponiamo di seguito sono un vero e proprio bugiardino comprensivo di ogni pillola di stile per indossarli al meglio. Pronta?

Gli abiti lunghi con i sandali chunky: una Cenerentola urban

Come Cenerentola, ma solo (molto) più urban, pratica e concreta. Via i tacchi dall’immaginario collettivo, via anche l’idea della scarpetta di cristallo: il sandalo chunky prende posto sotto abiti lunghi e fluttuanti, reinterpretando i look dal potenziale chic attraverso un’immagine più casual. Ne dà prova questo look street style che abbiamo selezionato per ispirarti. Il vestito verde con spacchi laterali viene sfoggiato con un piglio più rilassato. Una declinazione daily, perfetta di giorno e per le circostanze in cui ci ritroviamo a saltare da una parte all’altra della città avendo la necessità di stare principalmente comode e a nostro agio.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Look da ufficio? Prova i sandali chunky con i pantaloni sartoriali

Se il dress code in ufficio non è estremamente formale, questo look potrebbe fare al caso tuo (sì, certo, magari con qualche ulteriore variazione sul tema). Lo street style a prova di tendenze moda estate 2024 ci esorta a indossare i sandali chunky come fossero scarpe eleganti, ed è proprio qui la chiave di svolta. Portati con i pantaloni sartoriali con le pinces, ecco che il mood si eleva: è leggermente più sofisticato, ma pur sempre contraddistinto da quel pizzico di ribellione tipico delle cool kids. Dove c’è una canottiera bianca, puoi tranquillamente ripensare la mise introducendo una camicia di cotone (o lino) o una T-shirt. Dulcis in fundo, il marsupio: impossibile dire che non sia uno styling votato alla praticità.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Abbinali ai pantaloni cargo, come insegna Vittoria Ceretti

E se abbinassimo i sandali chunky ai pantaloni cargo? La domanda è lecita, la risposta è ovvia: la coolness si eleva al cubo. Vedere per credere questo look sfoggiato dalla top model italiana Vittoria Ceretti: la tendenza scarpe della moda estate 2024 va a sposare il denim, ma non un paio di jeans qualsiasi. È di jeans cargo che stiamo parlando: ampi, svasati e con gli immancabili tasconi maxi. Sopra, invece, una camicia lasciata irriverentemente aperta all’altezza dell’ombelico, e che ruba la scena grazie alla nuance celeste pastello che la contraddistingue.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sandali colorati e fantasie pop, per un risultato massimalista

Okay il nero, ma spazio (anche) ai colori. I sandali chunky nelle tonalità pastello sono approvati dallo street style internazionale: questi che vedi in foto sotto si incastrano a perfezione sotto un abito lungo e aderente che fa della stampa pop la sua caratteristica principale. Il risultato finale è estroso, massimalista, non passa inosservato. Dunque, se preferisci attingere solo alla tendenza scarpe, ricordati che puoi sempre reinterpretarla in versione minimal. È facilissimo: con jeans cropped e T-shirt bianca, non sbagli mai.

Foto Launchmetrics/Spotlight

In versione romantica e chic, come non ti aspetteresti

Amali o odiali, la verità è questa: il romanticismo (o dovremmo dire the new romantic?) passa anche dai sandali chunky in abbinamento con un meraviglioso abito midi con stampe floreali. La nuance scelta in questo look – da cui ti invitiamo a prendere ispirazione! – è il glicine che vira verso il viola. Tuttavia, a rendere romantico l’abito sono anche le maniche leggermente a sbuffo e la balza inferiore. La versatilità di questa mise è sicuramente innegabile: puoi sfoggiarla di giorno con i sandali chunky e di sera con i tacchi (se proprio il dress code lo richiede!).

Foto Launchmetrics/Spotlight