P assione borse? È questa la guida shopping che fa per te. Dagli accessori più bramati sulle passerelle alle proposte shopping più democratiche, ecco i 4 diktat più desiderati della moda primavera-estate 2024

Borsa a mano, borsa a spalla, maxi bag o silhouette hobo? Sceglierne soltanto una è una sfida impossibile: gli accessori di tendenza questa stagione sanno essere davvero irresistibili. Come sempre, sono le sfilate a dettare legge: da Miu Miu a Max Mara passando per Versace e Loewe, le borse griffate di questa stagione ci riempiono gli occhi di gioia e meraviglia. Ed è per questo che ne abbiamo fatto fonte di ispirazione per le nostre prossime sessioni di shopping!

Le borse primavera-estate a mano

La borsa a mano non conosce rivali: è l’emblema dell’eleganza e sa completare i look come nessun altro accessorio sa fare. Il motivo non è difficile da comprendere: semplicemente, è una borsa che sa stare al centro della scena. Non la si porta a spalla né a tracolla, e a differenza della clutch (generalmente più piccola nelle dimensioni) viene notata con molta più facilità. Questa stagione, le tendenze accessori della moda primavera-estate 2024 ci parlano di borse a mano declinate nelle tonalità candy: l’ispirazione per il nostro shopping arriva dalla passerella di Versace.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Versace primavera-estate 2024.

Borsa a mano di cocco stampato, Amato Daniele (€799)

Borsa di simil pelle con manico lavorato, Miriade (€49,90)

Di ecopelle con chiusura a orsetto di metallo, Rue Madam Paris (€160)

Alma BB di vernice Monogram e pelle, Louis Vuitton

Borse primavera-estate a secchiello

A metà strada tra la borsa a mano e la borsa a tracolla, c’è lui: sua maestà il secchiello. Anche noto come “bucket bag”, questo accessorio si dimostra essere ibrido e trasversale in base alla sua struttura, che può prevedere un manico oppure una tracolla (o magari entrambi). Anche le dimensioni variano: piccolo o grande? La scelta sta a te, e ovviamente dipende da quanta capienza tu abbia bisogno per il tuo nécessaire. Quanto a come indossarlo, noi non riusciamo a staccare gli occhi da questo look firmato Miu Miu.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu primavera-estate 2024.

Con tracolla di metallo e manico imbottito, iBlues (€119)

Di pelle martellata Made in Italy, Marks&Angels (€259)

Di camoscio, con applicazioni dorate e frange. Stefano Ghilardi su QVC (€119,90)

Di simil pelle, con tracolla di tessuto. Valentino di Mario Valentino (€99,90)

Di pelle, con manico di bambù. Vicario Cinque (€199)

La maxi mag

Capienti così tanto da farci entrare dentro di tutto: se la borsa (senza fondo) di Mary Poppins non esiste, con le maxi bag sarà facile immaginarla. Tra le tendenze accessori della moda primavera-estate 2024 spiccano i volumi oversize: si portano a mano o a spalla, sfidando le proporzioni dei capi protagonisti del nostro styling. Vedere per credere quanto fa Max Mara nella collezione di questa stagione: la maxi bag è scelta tono su tono e si sfoggia con pantaloncini in maglieria a coste.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Max Mara primavera-estate 2024.

Borsa a mano di pelle martellata, Coccinelle (€370)

Di paglia intrecciata con pochette interna di pelle, Marcella di Gianni Chiarini (€245)

Shopping grande di cuoio e canvas con una percentuale di cotone riciclato, V°73 (€159)

Shopping bag di rafia e simil pelle, Roccobarocco Accessories (€80)

La borsa a spalla

Non la solita borsa a spalla. Questa stagione, le silhouette hobo si impongono di nuovo tra i diktat più bramati e desiderati: bombate nelle linee, strutturate nel design. Le borse a spalla più sinuose di sempre sono qui per restare, d’altronde come ci si potrebbe mai stancare in poco tempo dell’elegantissima proposta di Loewe? Ne facciamo fonte di ispirazione per i nostri prossimi look, e dalla passerella traduciamo la tendenza in chiave più democratica con le proposte shopping per te!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Loewe primavera-estate 2024.

Tracolla di simil pelle con zip, By Byblos (€59)

Borsa con morsetti di metallo dorato, Mandarina Duck (€155)

Di nappa effetto glossy, Max&Co. (€139)

Borsa hobo con dettaglio a catena su tutto il profilo, Mimi Mua (€59,95)