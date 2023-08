I n montagna o al mare, in campagna o in città: che piani hai a Ferragosto? In questo prontuario di stile ti consigliamo cosa indossare. Insomma, dicci dove andrai... e ti suggeriremo quali must-have preferire!

Il 15 agosto è vicino, manca poco alla fatidica domanda su cosa farai e con chi. Bene, se i programmi sono stati già definiti, noi anticipiamo il tuo prossimo dubbio amletico: cosa indossare a Ferragosto? Il look cambia in base alla destinazione, ça va sans dire. Al mare, in montagna, a casa in città o in campagna, le tendenze moda estate 2023 resteranno però dalla nostra parte. Ecco la nostra guida al look!

Cosa indossare a Ferragosto: il look per le feste in spiaggia

Colore, colore e ancora colore. Nel cuore dell’estate, non possiamo che esprimere gioia attraverso i nostri look. D’altronde, da una festa in spiaggia si sa già cosa aspettarsi: musica, divertimento e tantissima gente. Il look perfetto? Il costume da bagno è immancabile, qui te ne consigliamo uno intero in una vivida ed energica tonalità di rosso corallo (ma anche i bikini sono approvatissimi). Ti proponiamo anche morbidissimi shorts artigianali, un maxi foulard, una deliziosa borsetta in paglia e, ovviamente, le ciabattine infradito in gomma.

Costume intero con laccetti, Bea Studio (€180)

Shorts artigianali in 100% cotone, Nina Leuca (€145)

Maxi foulard con frange, GIO Giovanni Gerosa

Borsa in palma intrecciata a mano con applicazioni in cristallo e perle, Halitè Jewels (€130)

Infradito in materiale 100% riciclabile, Ipanema (€32,90)

Il look per una giornata in campagna

Una tavolata in campagna, all’ombra di un albero, insieme alla famiglia o gli amici di sempre: anche questo è Ferragosto. Ci siamo lasciate ispirare dal mood bucolico, nella nostra proposta look troverai molto denim negli accessori – dal cappellino alla pescatora alla maxi borsa a spalla – ma anche un raffinato vestito di lino a fiori e un paio di comode espadrillas in corda.

Cappello in denim, Tu Lizé (€96)

Vestito a fiori in lino, & Other Stories (€99)

Espadrillas con zeppa, Bata (€39,99)

Borsa a spalla in denim, La Milanesa (€150)

Il look per un’escursione in montagna

Hai radunato gli amici e sei già pronta a partire? Bene, qualsiasi sia la destinazione del tuo trekking, abbiamo stilato la lista dei must-have che faranno al caso tuo. Per il Ferragosto trascorso in montagna, prevedi la scelta di capi ad hoc, in tessuto tecnico e altamente performante. Come i leggings e la giacca a vento, ma anche il foulard waterproof e ovviamente lo zaino e le scarpe concepite ad hoc per l’escursionismo.

Giacca a vento, The North Face (€65)

Short in tessuto tecnico, LaMunt (€90)

Scarpe da trekking, Hanwag (€170)

Zaino da trekking, Fjällräven (€159,95)

Foulard da pioggia in tessuto impermeabile, Abstract Scarf (€53,50)

Il look per il Ferragosto in città

Ferragosto in città? Ci pensiamo noi a consigliarti cosa indossare. Per il tuo pranzo a casa con gli amici, o per l’apericena al calar del sole, ti consigliamo una morbida (e soprattutto freschissima) tuta jumpsuit in lino: questa selezionata per te è molto più romantica di quanto tu possa immaginare. La indosseremo con pratiche ciabattine in pelle e una borsa a secchiello (accessorio must-have che ci farà compagnia fino a fine estate).

Abito a tuta in lino, Mango (€39,99)

Ciabattine in pelle, Ancient Greek Sandals (€180)

Borsa a secchiello in pelle e paglia intrecciata, Studio Sarta (€248)