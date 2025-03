Con il risveglio primaverile, anche il desiderio di fare sport all’aria aperta torna a farsi sentire vivo. Certo, c’è chi di noi non ha mai smesso di allenarsi e c’è chi invece comincia adesso, sentendo l’urgenza della remise en forme per procedere con fiducia verso la prova costume. Leggings, T-shirts, canotte e felpe diventano così le alleate di stile delle nostre sessioni sportive: quali scegliere nel mare magnum delle proposte di questa stagione?

Le tendenze moda primavera 2025 ci esortano a puntare l’attenzione su tessuti altamente performanti, colori pastello (ma anche vivaci!) e capi confortevoli che adoreremo indossare anche nei nostri look daily. In questa guida shopping abbiamo fatto il punto su tutto il necessaire – leggi anche: i migliori completi sportivi – per il tuo prossimo work-out o la prossima sessione di yoga.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I migliori completi sportivi da comprare ora: T-shirts e canotte

Canottiera o T-shirt? La decisione sta a te. I migliori completi sportivi sono d’altronde quelli che ti fanno sentire a tuo agio. La maglietta a maniche corte è la scelta perfetta se preferisci un capo leggermente oversize e in cotone morbidissimo. Tra l’altro, ce ne sono di così carine che potrai anche scegliere di indossarle per uscire! Se cerchi invece un capo aderente (di più: aerodinamico, nel caso tu fossi una runner), punta sulla canottiere o sui crop top senza cuciture: facilitano il movimento, anzi lo accompagnano del tutto.

T-shirt con sequenza dei saluti al sole stampata, Natura (€19,90)

Canotta da corsa, Adidas, su Zalando (€24,99)

In tessuto tecnico con DryMove, H&M (€9,99)

T-shirt in cotone, MC2 Saint Barth (€79)

Top sportivo senza cuciture, Alo Yoga, su MyTheresa (€80)

I migliori leggings per i tuoi completi sportivi

I migliori completi sportivi primaverili non possono che chiamare a sé anche la comodità dei leggings, definita ovviamente dalla performance del tessuto e dalla vestibilità. Il nostro consiglio? Sceglili a vita alta. Sono fascianti, coccolano le forme e ti garantiscono tutto il contenimento necessario (oltre a facilitare piegamenti e movimenti). Naturalmente, le tendenze moda primavera 2025 consentono un’ampia sperimentazione all’insegna dei colori più briosi e delle texture metallizzate: vedere per credere questi leggings che abbiamo selezionato per il tuo shopping.

Calzamaglia da running, Puma (in sconto a €32)

Senza cuciture e in misto nylon riciclato, United Colors of Benetton (€45,95)

Leggings alla caviglia, Oysho (€35,99)

Leggings effetto-metallizzato a vita alta, Reebok (€65)

Con cuciture invisibili, Zara (€17,95)

Leggings super modellanti, BeGood (€85)

Le felpe da comprare ora per i tuoi completi sportivi

Va benissimo allenarsi in top o canotta, ma attenzione ai colpi di freddo a work-out terminato. Le felpe sono importantissime per rispettare la temperatura corporea dopo una corsetta o una camminata a passo svelto. A te la libertà di decidere se preferirla con o senza cappuccio, oppure con o senza cerniera frontale. La praticità resta la chiave per sceglierla, l’attenzione al design è invece la chicca per lasciarsi conquistare dallo spirito funny delle tendenze moda primavera 2025.

Felpa con cappuccio, Marc O’Polo (€84,95)

Felpa con cappuccio in cotone riciclato, Pangaia (€180)

Felpa con zip, Adidas by Stella McCartney, su MyTheresa (€300)

Felpa con cappuccio e bande laterali a contrasto, Barrow (€175)

Felpa stampata con zip, Adidas, su Zalando (€75)

Leggi anche I migliori cardigan ricamati da comprare per la primavera 2025

Leggi anche Guida shopping ai jeans skinny più comodi della primavera 2025