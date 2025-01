Con i saldi invernali sarà impossibile non avere nel nostro radar anche le migliori scarpe scontate. E il motivo è semplice a dirsi: sono bellissime. Sebbene le tendenze del momento ci chiamino a sfoggiare stivali, mocassini e stivaletti, noi ci siamo portate avanti adocchiando già anche slingback, mule e ballerine che vorremo sfoggiare con l’arrivo della stagione primaverile. Non c’è nulla di più furbo di un pizzico di lungimiranza, con cui approcciare lo shopping guardando già oltre.

Su quali tendenze scarpe puntare ai saldi?

Lo scenario delle tendenze scarpe della moda 2025 si prospetta davvero ampio. Inoltre, da quando l’approccio delle it-girls allo street style ha rimosso ogni appiglio e riferimento stagionale al guardaroba (texani d’estate e ballerine d’inverno, vi dice qualcosa?), anche i diktat sono diventati più fluidi e democratici. Sicuramente il nostro consiglio è di tenere puntati gli occhi su stivali e stivaletti se state aspettando l’occasione giusta per accaparrarvene un nuovo paio a prezzo scontato. Dal classico modello Chelsea a quello col tacco stiletto passando per gli intramontabili camperos: è cosa buona e giusta.

Anche ballerine, mocassini e slingback chiedono la loro parte di palcoscenico. La moda 2025 strizza l’occhiolino a questi tre grandi classici del guardaroba femminile, rivisitandoli con cinturini, borchie, occhielli e fibbie metalliche. Poi c’è la pelle effetto metallizzato, che a sua volta riveste un ruolo di spicco, invitandoci a sperimentare colori quali l’oro e l’argento.

Shopping: le scarpe in sconto ai saldi inverno 2025

Pronta per identificare le tue nuove scarpe must-have? Abbiamo voluto aggiungere brio e personalità a questa guida shopping proponendoti scarpe scontate che apprezzerai non solo per il design (tutt’altro che banale) ma principalmente per colori e dettagli. L’effetto vernice incontra quello metallizzato, silhouette a punta si alternano a tacchi a clessidra e forme inaspettate. Non mancano poi i pezzi timeless, come il mocassino in pelle o lo stivaletto in camoscio con suola in gomma. Senza omettere il classico stivale cuissard nero, perfetto sotto gli abiti e sotto le gonne.

Décolleté effetto-vernice, Café Noir (in sconto a €62,50)

Stivali al ginocchio, Zara (in sconto a €65,95)

Stivaletti texani con cerniera interna, Posh by Poelman, su Zalando (in sconto a €63,99)

Effetto metallizzato e con fibbie metalliche, Ganni, su MyTheresa (in sconto a €187)

Décolletées mocassino in pelle, Victoria Beckham, su MyTheresa (in sconto a €595)



Mule a punta con tacco a clessidra e cinturino, Miista (in sconto a €189)

Slingback con cinturino, Michael, Michael Kors, su Zalando (in sconto a €104,99)

Stivaletti in camoscio con suola in gomma, Ralph Lauren, su Zalando (in sconto a €99,99)

Stivaletti in pelle con tacco a clessidra, Souliers Martinez, su MyTheresa (in sconto a €339)

Mocassini in pelle con logo frontale, Tory Burch (in sconto a €185)

