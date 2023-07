A mi il blu? Ecco come indossarlo secondo la moda estate 2023. Da mattina a sera, purché sempre con nonchalance e tanta spensieratezza

Le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2023 ne hanno fatto un diktat assoluto: proprio come il turchese, il blu elettrico è il colore di tendenza in questa calda stagione. Le vie per indossarlo sono tante e tutte valide, ma qui ti elenchiamo le 5 proposte moda che secondo noi dovresti assolutamente sperimentare. Pronta per testarti nello styling?

Blu e nero, una combo elegante e mai banale

Chi ha detto che d’estate blu e nero insieme non siano una buona idea? La dimostrazione che lo styling funziona è in questo look portato in passerella durante la sfilata della collezione Anteprima primavera-estate 2023. Il crop top intrecciato e con profondo scollo a V è l’esemplificazione massima delle due nuances unite insieme in un perfetto color blocking. La gonna a vita alta e a ruota completa la mise. Da notare anche l’effetto delle profilature argentate, accenti di luce che sublimano il blu elettrico. Un’idea moda da cui prendere ispirazione subito.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Anteprima primavera-estate 2023.

Le nuances complementari, secondo re Giorgio

Prostriamoci all’eleganza assoluta secondo re Giorgio Armani. La collezione moda primavera-estate 2023 tesse la trama di un autentico idillio d’amore con il blu elettrico, il celeste, il tuchese e l’azzurro. Da questo look apprendiamo una lezione di stile fondamentale: gonne e pantaloni blu possono essere indossati con top e giacche (leggere) di alcune tonalità più chiare, meglio ancora se tempestate di piccolissime paillettes per illuminare le mise serali. Come re Giorgio, nessuno.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Giorgio Armani primavera-estate 2023.

Tulle blu e paillettes viola: il risultato è magnetico

Cerchi un effetto magnetico ed elettrizzante? Non ti resta che abbinare il blu alle paillettes viola, il risultato sarà fenomenale. Ne è la prova questa mise firmata da Laquan Smith, nome fiore all’occhiello della New York Fashion Week. La camicia è trasparente ma, se la tendenza #braless (letteralmente “senza reggiseno”) non ti mette a tuo agio, puoi indossarla con lingerie a vista (tono su tono o a contrasto) oppure con il top a triangolo del tuo bikini preferito. Quanto alle paillettes, non sei obbligata a prediligere gli shorts! Anche minigonne, gonne midi e pantaloni renderanno onore allo styling.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Laquan Smith primavera-estate 2023.

Cinquanta sfumature di blu: un look tutto in palette

La moda estate 2023 strizza l’occhiolino ai look costruiti su più tonalità di blu e azzurro insieme: vedere quanto fa Marni in passerella, e prendiamo subito ispirazione. Un look estremamente scenico, certo, ma che se andiamo a destrutturare ci guida verso lo styling della canottiera con la gonna lunga e con spacco: una mise molto più semplice a farsi che a dirsi. Proviamo?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Marni primavera-estate 2023.

Con lingerie a vista e nuances evidenziatore

Blu elettrico e… colori fluo! Le nuance evidenziatore accendono di energia la tonalità protagonista di questa guida di stile. Proprio come accade in passerella da Prabal Gurung, dove la camicia verde acido sovrasta i pantaloni blu elettrico. A conferire sensualità alla mise è l’effetto vedo-non-vedo dei tessuti leggeri, mentre il reggiseno in pizzo nero ci conferma che la lingerie a vista è una tendenza che continua a raccogliere consensi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prabal Gurung primavera-estate 2023.