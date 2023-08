I l bianco? Certo, che il bianco sublimi l'abbronzatura è un dato di fatto. Ma hai mai provato le nuances meno convenzionali? Qui ti elenchiamo 7 colori per dare risalto alla tintarella, e l'ispirazione per indossarli arriva dalle sfilate

Se hai già iniziato a lavorare sulla tua abbronzatura (e, te lo ricordiamo: la protezione solare non è un optional), ti starai sicuramente chiedendo anche quali colori indossare questa estate. Bene, sono le sfilate moda primavera-estate 2023 a offrirci tutta l’ispirazione necessaria: ecco 7 colori di cui non ci priveremo affatto questo mese.

Colori che sublimano l’abbronzatura: la nuance polvere

Un colore che spegne l’incarnato chiarissimo, ma che dona automaticamente luce alla pelle abbronzata e a chi ha una tonalità di incarnato scuro per natura. Da provare senz’altro sia nelle versioni minidress sia con abiti lunghi, il colore polvere è fortemente d’ispirazione così come avvistato in passerella da 16arlington a Londra. La collezione moda primavera-estate 2023 lo propone sull’abito cortissimo a fascia, tempestato di gemme e cristalli: l’espediente migliore per sublimare l’abbronzatura ancora di più.

Foto Launchmetrics/Spotlight. 16arlington primavera-estate 2023.

Il rosa metallizzato, delicato ma audace

In inglese, potremmo definire questo colore un vero game-changer: sì, il rosa metallizzato fa davvero la differenza se indossato d’estate. È romantico ma grintoso, delicato ma audace: trasuda forza, carattere, personalità. E ovviamente illumina l’incarnato. Ne dà prova Bally nella sua collezione moda primavera-estate 2023: prendiamo spunto!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bally primavera-estate 2023.

Avorio e oro, due colori validi quanto il bianco

Il bianco? Certo, il bianco è un dei colori che più di tutti sublima e valorizza l’abbronzatura. Ma hai considerato anche la combinazione avorio e oro? Cremoso il primo, luminoso il secondo: questa accoppiata vincente ti darà grande soddisfazione per dare risalto alla tua tintarella. Il look perfetto? Dalle sfilate moda primavera-estate 2023 ti proponiamo questo abito lungo firmato Chanel, arricchito da profilature preziose.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel primavera-estate 2023.



No ai colori fluo, sì al giallo e il verde lime

Non fluo, attenzione! Restiamo alla larga dai colori fluo per non avere un effetto evidenziatore. Le nuances pastello invece – come il giallo e il verde lime – sono molto più delicate e raffinate, acquisiscono ancor più forza cromatica se indossate da chi ha un incarnato scuro o quel po’ di tintarella che basta. Ce lo dimostra Blumarine con questo abito della collezione primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Blumarine primavera-estate 2023.

Rosso corallo, gioiosa tonalità estiva

Energico, vivido, squillante! Il rosso corallo è sicuramente una delle nuances estive per antonomasia, che dona vitalità all’aspetto finale. Come indossarlo? Delle sfilate moda primavera-estate 2023 non abbiamo mai smesso di amare il tailleur dall’effetto vedo-non-vedo di Victoria Beckham, sfoggiato tra l’altro con maxi pouch con frange a contrasto.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Victoria Beckham primavera-estate 2023.

Il giallo vaniglia, goloso e delicato

Abbiamo visto il giallo lime di Blumarine, ma anche il giallo vaniglia non scherza. In passerella da Deveaux, il vestito midi con arricciature prende tutta la scena e sublima l’abbronzatura anche per un altro motivo: il tessuto ha una finitura luminosa che dà risalto all’incarnato.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Deveaux primavera-estate 2023.

Il turchese, un vero stato d’animo

Celeste pastello, turchese, azzurro, acquamarina: la moda estate 2023 lascia la spazio alle tonalità del mondo sottomarino, e noi ne facciamo tesoro perché sono perfette per valorizzare la pelle scura. Per enfatizzare ancor di più il risultato finale, abbina questo colore al colore oro, proprio come accade in passerella da Luisa Spagnoli, che al completo turchese abbina i sandali effetto-metallizzato.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli primavera-estate 2023.