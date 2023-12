N on solo grunge. Gli anfibi possono sorprenderti davvero: hai mai provato a indossarli anche in chiave cool o chic? Tieniti pronta: la tendenza scarpe più amata dalle culture suburbane diventerà protagonista assoluta dei tuoi look. Ecco 5 idee da cui prendere ispirazione

Un’imponente suola in gomma e un’allacciatura frontale che consente di adattarne la vestibilità alla tua caviglia: con gli anfibi, non si sbaglia mai. Specialmente quando fa freddo e tutto ciò di cui hai bisogno è uno stivale pratico, votato a ogni tipologia di esigenza. Foto dei migliori look street style alla mano, ti accorgerai che anche indossarli – o meglio, abbinarli in modo impeccabile – è molto più fattibile di quanto si possa immaginare. La loro struttura chunky può intimidire, ma tu non consentirlo: queste 5 idee moda inverno 2023 ti invitano a ripensare il tuo modo di concepire i combat boots. Pronta?

Gli anfibi con jeans e trench

I jeans e il trench beige, due capisaldi del guardaroba femminile (e di qualsiasi capsule wardrobe costruito con criterio). A questi due must-have basici ed essenziali, aggiungeremo gli anfibi neri, da inserire perfettamente sotto il taglio a sigaretta dei pantaloni in denim. Le opzioni non finiscono qui, ovviamente. Questa tendenza scarpe inverno 2023 ben si sposa anche con i jeans a palazzo e con quelli baggy, così come gli amati/odiati skinny jeans. In questo look hai anche una duplice possibilità: felpa per un risultato sporty, maglioncino per un effetto finale casual chic.

Foto Getty.

Gli anfibi con gonna con spacco e biker jacket

Uh-la-là! Chi ha detto che sotto una gonna con lo spacco ci vada obbligatoriamente una slingback o una décolleté con tacco stiletto? Questo look street style è qui per sorprenderti e per riscrivere proprio insieme a te le regole del gioco. Come? Partendo da una semplice gonna midi, sotto la quale potrai stratificare collant e calzettoni, per poi lasciare completamente spazio e scena ai tuoi anfibi neri. E sopra? Sì alle felpe col cappuccio e ai maglioncini, ma anche alla camicia abbinata alla giacca da motociclista in versione argentata.

Foto Getty.

Con felpa e jeans colorati

Apriti alla possibilità di sperimentare il denim anche in altre colorazioni. Se in primavera ci piace indossare i jeans bianchi (che niente e nessuno ti vieta di riproporre anche nei tuoi look invernali), questa stagione concediti le nuances più scure, come il marrone, il verde militare, il blu navy. Puoi persino pensare di giocare con il color blocking, proprio come fa questa modella off-duty tra una sfilata e l’altra. Ovvero: pantaloni in denim in una fragrante nuance biscottata, abbinati a una comoda felpa verde. E la tendenza scarpe proposta? Non può che essere la protagonista della moda inverno 2023-2024: gli anfibi neri, of course.

Foto Getty.

Con abito lungo nero e gioielli di perle

Chi ha detto che gli anfibi neri non possano essere (anche) chic, semplicemente, non ha mai indossato gli anfibi in chiave chic. Sì, perché in realtà basta poco per estrapolare una nota di eleganza dai combat boots per antonomasia, e ci si riesce (bene) puntando su colori, silhouette e gioielli giusti. Vedere per credere questo look street style in cui gli anfibi ricorrono sotto un lungo abito nero con colletto dolcevita. A rendere il tutto profondamente sofisticato è la maxi collana di perle, che insieme alla maxi tote bag portata a mano aggiunge alla mise un certo je ne sais quoi. Voto finale: 10.

Foto Getty.

Con abiti in raso e maxi blazer

Indole romantica? Ecco l’idea che fa per te. Gli anfibi in chiave rockmantic (rock + romantic) sanno dare grandi soddisfazione in fatto di stile, basta saperli abbinare con i tessuti giusti, come il raso, la seta e il tulle. In questo look selezionato per te dallo street style troviamo i combat boots indossati sotto un morbido abito bianco, su cui trionfa infine un blazer che quasi ruba la scena. In realtà, il risultato è perfettamente bilanciato: non ti resta che prendere ispirazione e sperimentare tutti in prima persona. Gli anfibi ti ringrazieranno per un’interpretazione più chic del solito!

Foto Getty.