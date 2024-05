N on c'è guardaroba che non meriti di avere (almeno) un asso nella manica. In questo piccolo manuale di stile ti offriamo l'ispirazione necessaria per avere sempre a portata di mano i tuoi look last minute. Che, sì, saranno una vera salvezza quando sei di corsa!

Non c’è cosa peggiore del ritrovarsi davanti al guardaroba quando si ha poco tempo. Provi, riprovi, magari non hai programmato cosa indossare e sei in difficoltà. È capitato a tutte, fidati. Ma come uscirne? A differenza degli styling che richiedono tempo e strategia per essere realizzati nel modo migliore, i look last minute sono una vera e propria salvezza: bisognerebbe averne qualcuno sempre a disposizione, ed è per questo che vogliamo consigliarti su quali investire attraverso 5 idee street style perfette per la moda primavera-estate 2024.

Idee look last minute: jeans e camicia bianchi

Cominciamo focalizzandoci sul colore: il bianco è elegantissimo, di giorno come di sera. Ancor di più, un look total white conferisce alle mise più minimali una patina lussuosa, facendo apparire costosi anche gli abiti più modesti. Per il tuo primo look last minute, ricorda quanto d’effetto sappiano essere i jeans bianchi abbinati a una camicia tono su tono. In base alla circostanza, puoi scegliere i tuoi pantaloni in denim in diversi tagli sartoriali: a sigaretta (magari portati con le sneakers di giorno), a zampa (con i tacchi stiletto o a blocco), dalla silhouette a palloncino (con i mocassini o i sandali chunky).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Gonna midi e T-shirt bianca per un look last minute romantico

Niente stratificazione, niente strategia. Solo due capi, basici ed essenziali: una T-shirt bianca (candida, immacolata: conosci migliore passepartout?) e una gonna midi che si avvale della tendenza plissé per essere romantica e femminile. Che sia in denim o in tessuto, in raso o seta, la gonna a pieghe è un pratico must-have nel guardaroba femminile: ti consigliamo di sceglierla di tessuti leggermente più consistenti per la primavera (così puoi indossarla senza collant). Quanto alle scarpe, a te la scelta in base alla formalità o l’informalità della circostanza.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Minigonna e maglia polo per un look last minute casual ma cool

Apparentemente contrastanti, e invece no: si sposano a meraviglia. La maglia polo arriva dal mondo sporty e, sei una fashionista dell’anima, sentiti libera di attingere anche alle T-shirt del mondo del basket o del calcio. Potrai indossarle con una minigonna o una gonna al ginocchio dal taglio classico, declinata in una nuance basic e sofisticata come il color crema. Sì, anche questo è da considerarsi un look last minute a prova di tendenze moda primavera-estate 2024: ma solo se in programma c’è una destinazione priva di qualsiasi dress code.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Slipdress e décolletées: un look semplice ma sensuale

Poche cose sono meravigliose come la fluidità di un abito in seta che scivola leggero sul corpo di donna. È ciò che ci insegna lo slip dress, l’abito sottoveste che – attenzione – non deve per forza essere aderente. Lo slip dress può essere scelto anche dalla vestibilità morbida, per coccolare le forme di ogni tipologia di corpo. Averne uno nel guardaroba ti faciliterà nella scelta dei look da sera, soprattutto quelli last minute. Indossalo con décolletées o sandali con tacco alto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il tailleur con le sneakers

E per il giorno? Ecco un look last minute facile, ma sempre on point. Non c’è niente di più giusto di un tailleur, e non è mai sbagliato riciclare il look in cui questo compare come massimo protagonista. Cosa intendiamo per riciclare? Che puoi indossarlo ripetutamente tutte le volte che lo ritieni opportuno, sia in chiave casual (con sneakers e T-shirt) sia in chiave chic (con camicia e décolletées eleganti). Più last minute di così!

Foto Launchmetrics/Spotlight