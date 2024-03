D ire "vita bassa" non è solo sinonimo di ombelico a vista. In questo manuale di stile ti spieghiamo come avvalerti in modo furbo della tendenza moda più controversa. Tornata (per restare) direttamente dagli anni Duemila

Odiala o amala, la vita bassa impera tra le tendenze moda primavera 2024. Ma attenzione a escluderla a prescindere, perché sperimentarla nei propri look – in realtà – non significa lasciare obbligatoriamente l’ombelico a vista. Esistono modi molto furbi di indossare pantaloni, gonne (e anche vestiti) a vita bassa. Ne danno prova le passerelle (vedi alla voce: Miuccia Prada) così come i migliori look street style. Pronta a metterti in gioco?

Jeans a vita bassa + culotte (a vita alta) a vista

È il trucco che ci insegna Miuccia Prada (e se lo dice lei, si può davvero!). Anche in passerella, nella collezione Miu Miu moda primavera-estate 2024 (di sotto, in foto, ti riportiamo un look di ispirazione) abbiamo assistito al ritorno della culotte a vita alta, lasciata a vista sotto i jeans a vita bassa. Lo street style non ha esitato, né ci ha pensato due volte: ecco un look d’ispirazione, semplice e veloce da replicare, per dare spazio alla più controversa delle tendenze tornate dagli anni Duemila. A proposito di questa decade e del cosiddetto stile Y2K: lontani sono i giorni in cui assistevamo all’orrore – ops, errore – peggiore: il perizoma sotto i jeans a vita bassa. Una culotte a vita alta, si vou plait.

Foto Getty

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu primavera-estate 2024.

Cool e grunge con il vestito dal punto vita (molto) sceso

La “vita bassa” non è un concetto da applicare per forza (solo) a jeans, gonne e pantaloni. Anche i vestiti possono presentare un punto vita più sceso del solito, rievocando – anche se solo alla lontana – i tagli sartoriali degli abiti anni Venti. Detto ciò, ecco una proposta street style che può fare al caso tuo. Il look in foto sembra composto da gonna e canottiera, ma non è così, è solo un’illusione ottica. La mise verte su un solo e unico abito, con la parte superiore in cotone e quella inferiore in tricot tono su tono. Come portare un abito così? Via libera ai mocassini con suola in gomma, da sostituire con ballerine e friulane quando farà più caldo.

Foto Getty

L’abito strutturato (ma con vita bassa)

Se il look precedente aveva una silhouette molto più morbida e scivolata, ecco un vestito più strutturato: la parte superiore presenta il ferretto a sostegno del seno, ricordando vagamente gli abiti con il corsetto. Importante per noi resta l’attenzione sul punto vita basso, dal quale parte una grande balza. È un vestito molto versatile, puoi indossarlo con una grintosissima biker jacket proprio come proposto in foto, oppure con una giacca di jeans oversize. Quanto alle scarpe, sneakers, stivaletti o – andando incontro all’estate – sandali bassi.

Foto Getty

Canottiera + pantaloni sartoriali a vita bassa

Chi ha detto che indossare i pantaloni a vita bassa significhi lasciare per forza l’ombelico a vista? Questa lezione di stile arriva dalla celebre fashion editor cinese Margaret Zhang, che durante le fashion week ha indossato questa mise dall’allure impeccabile. La canottiera è sapientemente inserita all’interno dei suoi pantaloni a palazzo, e l’abbinamento cromatico risulta sublime a sua volta. Verde oliva e color cammello sono perfetti insieme anche in primavera.

Foto Getty

More is more! Crop top + jeans a vita bassissima

Una tendenza moda primavera 2024 che guarda già all’estate e che, in tutta onestà, richiama proprio lo zeitgeist degli anni Duemila. Si facciano avanti millennial e rappresentanti della Gen Z, o semplicemente le più coraggiose per osare con un diktat a prova di ombelico a vista. I jeans sono qui portati con un crop top bianco con le ruches: eventualmente, puoi sostituirlo con una T-shirt cropped oppure con una camicia bianca da annodare in vita come una vera pin-up degli anni Cinquanta. A te la scelta!

Foto Getty