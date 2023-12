L e ricerche (delle utenti a caccia di look) hanno parlato: durante le Feste, questi 6 diktat saranno imperativi. Te li sveliamo uno ad uno, per guidarti nello styling delle tue mise natalizie più chic

Paillettes e lustrini per chi ha voglia di brillare, oro e argento per chi fa delle finiture metallizzate la quintessenza del glamour. Ma non solo. Secondo un report condiviso dal brand Karen Millen sulla base dei prodotti più cercati al momento (su piattaforme quali: Ahrefs, Google Trends, TikTok Creative Center e Pinterest Trends), 6 sono le tendenze moda più desiderate in vista dei look delle Feste. Scopriamole subito una ad una, e prepariamoci a mettere in pratica la teoria nei look che sfoggeremo a cene, cenette e party in arrivo tra Natale e Capodanno!

I look delle Feste con gli stivali texani

Indiscutibilmente, una delle tendenze scarpe più cool di sempre. Quest’anno, abbiamo visto gli stivali texani essere tra i protagonisti dei look di celebrità come Kendall Jenner ed Emily Ratajkowski: si prestano infatti a più possibilità di styling, dai look con i jeans dagli orli tagliati a vivo fino ai vestiti e le minigonne. Ma che fossero cercati anche in vista dei look delle Feste, questa sì che è una grande sorpresa! Stando al report di Karen Millen, alla parola “cowboy boots” rispondono oltre 145mila ricerche negli USA. Un dato non poi così sorprendente, se consideriamo che solo su TikTok la stessa chiave di ricerca ha totalizzato oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni. Ergo, millennial e Gen Z ne vanno pazze.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il velluto

Non c’è ombra di dubbio che il velluto sia la tendenza moda inverno 2023 perfetta anche per i look delle Feste. Soffice, elegante, regale: un abito di velluto è una coccola al tatto e una meraviglia per gli occhi. Ebbene, la fonte ritiene che questo stesso diktat abbia registrato – da agosto ad oggi – un aumento del 54% delle ricerche su Pinterest. Quanto a TikTok, gli hashtag parlano chiaro: la parola chiave #velluto ha registrato oltre 16,6 milioni di visualizzazioni.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il rosso ciliegia

Ode al rosso, ma non un rosso qualsiasi. Per gli esperti di Karen Millen, è la tonalità ciliegia a dettare tendenza per i look delle Feste. Giusto, potremmo mai immaginare di trascorrere il festività tra Natale e Capodanno senza un pizzico di buon auspicio? Tutte sono già a caccia di vestiti rossi, e mai come prima d’ora: come riporta la fonte, sull’e-commerce si è registrato un aumento dell’8,223%.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il gilet

Evviva il gilet, un capo versatile e dal fascino senza tempo. Perfetto per i look delle Feste, specialmente se prezioso: sceglilo ricamato con fili d’oro o adornato da cristalli e perline. Sembra che tutte ne vadano (già) matte: da agosto a oggi, su Pinterest non si cerca altro. Karen Miller riporta che la popolarità di questo must-have è stata in crescita costante, fino a totalizzare in media 108mila ricerche mensili. PS. E non dimenticare: anche Giorgio Armani ne ha fatto il sinonimo dell’eleganza femminile sulle sue passerelle.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I colletti

Solo nel mese di novembre, la ricerca dei colletti su TikTok – tra consigli di stile, shopping e fit check – ha registrato 42 milioni di visualizzazioni: un altro dato chiave per comprendere quanto millennial e Gen Z siano appassionate all’idea di creare i propri styling a partire da un accessorio tanto semplice quanto sofisticato. È dei colletti rimovibili che stiamo parlando: sceglili di pizzo bianco oppure in trama metallica con cristalli, e indossali con abiti di velluto rosso ciliegia. Avrai in pugno il look delle Feste!

Foto Getty

I vestiti di seta

Ricordi lo slip dress che tanto abbiamo decantato la scorsa estate? Bene, il vestito di seta – anche in chiave sottoveste – è il protagonista delle Feste. L’aumento delle ricerche registrato su Google quest’anno, rispetto allo scorso anno, è del 257%: un dato chiave, che va ad accostarsi alla percentuale di aumento del 185% su Pinterest. Perfetto per esprimere eleganza, il vestito di seta troverà la sua massima espressione con décolletées con tacchi a spillo e gioielli luminosi. Non ti resta che sperimentare.

Foto Launchmetrics/Spotlight