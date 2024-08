È arrivata la domanda fatidica su cosa fare a Ferragosto. Bene, se il dado è tratto, noi siamo qui a portene anche un’altra: hai già deciso cosa indosserai? Il look dovrà cambiare in base al programma, questo è poco ma sicuro. Certo è invece che le tendenze moda estate 2024 saranno sempre e comunque dalla tua parte, per offrirti il meglio in qualsiasi circostanza. Che tu stia organizzando una giornata al mare, una passeggiata in montagna, un pic-nic in campagna o un pranzo in città con famiglia e amici, abbiamo tutte le soluzioni più stilose per non farti trovare impreparata davanti al guardaroba. Scopri la nostra guida di stile: per te, 4 potenziali look di Ferragosto per un risultato WOW.

Look di Ferragosto: in spiaggia con le amiche

In spiaggia come in piscina, occorrerà un costume da bagno impeccabile. Sì ai bikini e ai costumi interi, purché perfettamente allineati alle tendenze swimwear della moda estate 2024. Magari per Ferragosto stai programmando di trascorrere un’intera giornata al mare, con la famiglia e le amiche: non perdere l’occasione per sfoggiare un bikini con meravigliose fantasie floreali, da abbinare a infradito di gomma, pareo e maxi cappello di paglia. Sì al look da diva anche in spiaggia: se non ora, quando?

Bikini triangolo con incrocio, Miss Bikini (in sconto a €104)



Pareo floreale con pon-pon, Surkana (in sconto a €16,20)

Cappello in paglia a tesa larga, Borsalino (in sconto a €150,50)

Bracciale bangle ondulato, Sodini (€39)

Infradito con stampa degradé, Havaianas (€34)

Ferragosto in campagna: la mise perfetta per un pic-nic

Il casolare in campagna, il pic-nic sul prato all’ombra o qualsiasi altra idea all’aria aperta: quale migliore idea per trascorrere Ferragosto! Certo, anche in questa circostanza, occorrerà il look giusto. Ti invitiamo a sfoggiare un morbido (e freschissimo, soprattutto!) chemisier di lino a maniche corte. Il lino è il tessuto perfetto per affrontare la calura estiva, e uno scamiciato come questo che ti proponiamo sotto può essere facilmente abbinato a sandali chunky come a sandali eleganti. Anzi, ti diciamo di più: è il passepartout che sfoggerai anche a settembre per i look del rientro in città!

Chemisier a righe in misto lino, Zara (€49,95)

Occhiali da sole a gatto, Chanel (€440)

Fascia per capelli, MC2 Saint Barth (€39)

Sandali in pelle naturale verniciata, Birkenstock (€150)

Trekking in montagna, cosa scegliere per il look di Ferragosto?

Appassionata di trekking? Bene, Ferragosto in natura sarà un’ottima idea. Fondamentale nella scelta del look per te sarà la predilezione dei tessuti tecnici e traspiranti, ma anche di capi altamente performanti. Nella proposta shopping per te, abbiamo inserito scarponcini da trekking, pantaloncini e T-shirt di cui non fare assolutamente a meno. E ovviamente, non dimenticare il berretto con la visiera! In montagna come in spiaggia, proteggere gli occhi è sempre un obbligo e mai un’opzione.

T-shirt in cotone, The North Face, su Zalando (in sconto a €23,95)

Shorts da trekking, Fjällräven (€99,95)

Berretto unisex in tessuto tecnico, Columbia (€25)

Scarpe da trekking impermeabili, Quechua, da Decathlon (€59,99)

Ferragosto in città: un look pratico e a prova di caldo

Niente programmi per il 15 di agosto? Meglio segnare in agenda una semplice giornata in città, magari un pranzo a casa in compagnia. Per rispondere (con stile!) alla calura estiva, noi continueremo a consigliarti abiti in lino. Ergo, per il tuo look di Ferragosto in città, pronunciamo un sonoro sì alla tuta jumpsuit, sfoggiata con sandali flat incredibilmente versatili e orecchini coloratissimi. Un ensemble facilmente sfruttabile anche per un aperitivo quando il sole inizia a calare: con la borsa a secchiello in rafia ricamata, anche questa mise diventerà ancor più chic!

Tuta misto lino, Uniqlo (€49,90)

Sandali a doppia fascia con perline, Piombo, da OVS (in sconto a €31,96)

Borsa a secchiello in rafia ricamata, Sézane (€155)

Orecchini a cerchio multicolor, Parfois (in sconto a €4,99)