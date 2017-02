Casa

USARE CERVELLO E... MANI

Matthew Crawford, pensatore e meccanico specializzato in motociclette, aveva esposto questa teoria nel suo libro The Case for Working with Your Hands: or Why Office Work is Bad for Us and Fixing Things Feels Good. Come spiega il titolo: la questione del lavoro manuale, ovvero perché il lavoro d'ufficio fa male e aggiustare le cose fa bene. Facciamo una vita sempre più sedentaria e capita che la giornata lavorativa di tanti sia confinata alla scrivania. Lavoriamo con le mani quando ne abbiamo il tempo e lo spazio, qualche volta solo nel tempo libero, eppure ha un riscontro immediato, perché quando abbiamo l'occasione di farlo ci sentiamo soddisfatti, energici, ricchi di risorse.

ISPIRAZIONE, LA CHIAVE

Il periodo della crisi ha cambiato gli scenari lavorativi e professionali, ma nella difficoltà abbiamo trovato possibilità nuove, che non credevamo nemmeno di possedere. C'è chi ha trasformato una passione in una professione e qualcuno da un semplice hobby è riuscito a cogliere nuovi spunti per uno stile di vita all'insegna del cambiamento. Matthew Crawford spiega che quando si trova a riparare un motore sente che il cervello si accende, trova soluzioni, agisce in velocità. In una parola, ci sentiamo sollecitati e... ispirati.

DOVE NASCE LA TUA CREATIVITÀ?

Veder crescere i frutti del proprio orto, organizzare il lavoro a maglia o realizzare bijoux è appagante perché la percezione è che dalle nostre mani, attraverso abilità che non sospettavamo di avere, nasca qualcosa di nuovo e vivo. Il punto è proprio questo: creare è un atto magico e tocca corde profonde del nostro animo. Quando ci lasciamo condurre dall'istinto e osiamo sperimentare improvvisamente si apre lo spazio per una creatività nuova, in cui tutto appare nella luce di una gioia profonda e primitiva.

CERCA LA TUA PASSIONE

Qualche anno fa maglia e uncinetto sono stati portati alla ribalta come hobby creativo dalle modelle in pausa fra una passerella e l'altra. L'idea è ancora un trend di successo, tanto che da pochissimo in Strada Maggiore a Bologna ha inaugurato un'Officina di... lana e caffè, per trasformare il bar in un luogo dove ritrovarsi a fare la maglia davanti a un cappuccino, scambiarsi storie e consigli. Secondo gli studi fare la maglia stimola la concentrazione e rilassa la mente: i test hanno mostrato risultati positivi importanti anche sui bambini, per questo l'attività viene insegnata nell'ambito del trattamento dell'Adhd, disturbo da deficit di attenzione e iperattività.

ASCOLTA IL SILENZIO

L'antico ora et labora, prega e lavora, evoca il paziente esercizio dei monaci e delle monache, di cui è rimasta testimonianza nelle opere degli amanuensi, che copiavano interi volumi a mano con una calligrafia densa di decorazioni e colori; gli orti e il lavoro all'aria aperta, i ricami e i dolci prodotti nei monasteri ricordano una vita fatta di meditazione, ma anche azione. In fondo, questo concetto fa parte di una saggezza condivisa e gobale, perché siamo corpo e mente. Abbiamo bisogno di far uscire l'immensa energia che abbiamo dentro. Imparare a creare qualcosa ci fa sentire bene perché ha a che fare proprio con questo: la nostra forza vitale. Attraverso le mani diamo forma al mondo e ai nostri desideri, ritroviamo un contatto profondo con le nostre emozioni, raggiungiamo una zona di silenzio interiore. Torniamo a essere mente e corpo, qui e ora.